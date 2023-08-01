Владельцы старых Lada Vesta превращают их в новое поколение за минимум денег

Новое поколение Lada Vesta построено на той же платформе, поэтому конструктивно автомобили первой и второй генераций практически не отличаются. Это позволяет владельцам старых "Вест" провести рестайлинг собственными силами с минимумом затрат.

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Переделка передней части автомобиля обойдётся в почти в 83 тысячи рублей. В комплект входят бампер, фары, детали решётки радиатора. В силу того, что фары у новой "Весты" светодиодные, то проводке потребуется доработка.

Рестайлинг задней части потребует покупки крышки багажника, бампер и LED-фонари, что обойдётся в сумму около 76 тысяч рублей.

Салон также можно модернизировать, но практически в каждом случае потребуется определённая доработка. Так, для установки обшивки задних дверей потребуется срезать пластиковый штырь, карты передних дверей тоже можно освежить, но место прилегания к передней панели может кому-то не понравится чисто визуально.

Приборные панели у двух поколений Lada Vesta не взаимозаменяемые: во-первых, у новой другая форма, во-вторых, отличаются разъёмы. Руль новой "Весты" получил кнопки управления бортовым компьютером, поэтому в случае с заменой "баранки" также есть сложности с электрикой.