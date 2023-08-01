Стали известны сроки появления в России кроссовера Jaecoo J7 от Chery

Кроссовер Jaecoo J7 от Chery появится на российском рынке в сентябре. Весной этого года китайская компания Chery провела мировую премьеру своего суббренда Jaecoo и объявила о его выходе на рынок России в качестве «ответвления» другой марки — Omoda. Первым на рынке появится кроссовер J7 (в некоторых странах автомобиль называется просто Jaecoo 7).

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Jaecoo J7 является перелицованной версией кроссовера Chery TJ-1 -- две модели отличаются друг от друга лишь дизайном решетки радиатора. Габаритная длина новинки составляет 4,5 метра, а размер колесной базы достигает 2,6 метра. Дорожный просвет -- 200 миллиметров.

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Ожидается, что полноприводный Jaecoo получит бензиновую «турбочетверку» 1.6, которая выдает 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Работать такой агрегат будет с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В компании отмечают, что Jaecoo 7 «обладает безупречными внедорожными характеристиками».

В Китае также доступна гибридная модификация на базе турбомотора 1.5, которая обеспечит автомобилю запас хода до 1400 километров. Не исключено, что потом такой вариант доберется и до России.

В оснащение кроссовера войдут мультимедиа с экраном диагональю 14,8 дюйма, проекционный дисплей, цифровая приборка и панорамная крыша площадью 1,1 квадратного метра.

В настоящее время уже запущены соцсети и российский сайт марки Jaecoo.