Эксперт: «Автомобили будут дорожать. Точка»

Эксперты говорят, что у этой тенденции как минимум две причины: ослабление курса рубля и введение утилизационного сбора с 1 августа. Что ждать от цен сейчас и в ближайшие месяцы?

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«Москвич» подорожал. С начала августа цены на официальном сайте автопроизводителя «Москвич» повысились более чем на 10%. Так, цена на кроссовер «Москвич» с механической коробкой передач еще в понедельник, 31 июля, начиналась от 1,9 млн рублей, а 1 августа уже стартовала от 2,2 млн рублей. Что касается электрической версии «Москвича», стартовая цена увеличилась с 3,5 млн до почти 4 млн рублей.

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Продажи нового «Москвича» в России начались в конце 2022 года. Автомобиль собирают на бывшем заводе Renault в Москве, который французская компания в прошлом году передала правительству Москвы. Речь идет, по сути, о крупноузловой сборке частей китайского JAC, поставленных за валюту из КНР. И если введенный утильсбор с 1 августа этих запчастей не касается, хотя и затронет уже готовый автомобиль, то слабеющий рубль привел к подорожанию комплектующих.

В России очень мало людей, которые готовы купить средний китайский «Москвич» за 3,5 млн рублей, указывает автоэксперт Артем Бобцов:

«Главная причина — это курсовые колебания. Китайские производители всегда четко следуют курсу рубль-доллар, а он в последнее время вырос, цены сразу повысили. Второй момент — что китайские производители изначально решили, что машины не будут дешеветь в России, они будут дорожать — инфляция плюс курсовая разница. Рубль резко девальвировался за неделю, китайские производители сразу же переложили недельные колебания в цену. Китайские машины, которые здесь собирают по крупноузловой сборке, как происходит с «Москвичом», стоят дорого. Они ничего не выигрывают в цене в плане машин, которые приходят по импорту».

Подорожание «Москвича» будет ему стоить объемов продаж, считает эксперт. Предприятие ранее говорило о реализации нескольких десятков тысяч машин в год, на деле продало несколько тысяч. Новый ценник покупателей не прибавит.

Что касается остальных отечественных продуктов, то они о повышении цен пока не объявляли. Но непременно это сделают, потому что, во-первых, таков общий тренд на рынке. А во-вторых, даже примитивные Lada от 700 тысяч рублей зависят от подорожавших из-за курса импортных комплектующих или подорожавшего сырья для производства.

Вдобавок на цену повлияет повышенный утильсбор. Его ведь вводят и для российского автопрома. Правда, платежи компенсируют госсубсидии. Но это спустя время. Продолжает руководитель проекта «АвтоАвто.ру» Константин Абдуллаев:

«Автомобили будут дорожать. Точка. Снижать цены нет никаких причин. Это касается России, подчеркиваю. Потому что у нас такое ценообразование. Мы подошли к ситуации, когда автомобиль — недифицитный продукт, но продукт с очень большой стоимостью. Покупка автомобиля — это уже из серии люксового потребления. На сегодняшний день стоит рассматривать китайские автомобили. Китайские автомобили сейчас занимают все ниши. Выбора нет, давайте говорить честно».

Привозные «китайцы» в июле существенно дорожали дважды: один раз из-за просевшего курса, а второй — на новостях об утильсборе. Хитрые китайцы пользуются монополией. При этом машины, которые реально подпадут под новые финансовые условия, в Россию приедут не раньше осени. А потому, если рубль не отыграет назад к показателю хотя бы 77-78 за доллар, второе полугодие тоже отметится подорожанием. И если в первом полугодии оно составило 10-12%, то во втором может составить все 20%, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Если мы говорим о поставках из-за рубежа, это все «длинное плечо». Сейчас приезжают машины, которые были заказаны весной. Соответственно, те машины, которые заказаны в июле — начале августа, приедут сюда осенью. Но продавцы и поставщики, естественно, переписывают цены загодя, понимая, что их ждет впереди: курс рубля — раз, утилизационный сбор — два. Это все по упреждению делается. Три недели назад я говорил с региональными дилерами. Три недели назад, как только было объявлено о повышении утилизационного сбора, они уже переписывали ценники — не на 126 тысяч рублей, на которые увеличился утилизационный сбор для автомобилей с моторами до 2 литров, а сразу на 200-300 тысяч упреждающим ударом».