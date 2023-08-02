Бывший завод Volkswagen приступит к сборке Omoda S5

В России могут приступить к выпуску китайских автомобилей марки Omoda. Для седанов S5 будут использоваться шильдики российского бренда.

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На производственной площадке, расположенной в Калуге, может быть организована сборка автомобилей Omoda S5. Седаны будут выпускаться с конвейера под другим названием. Пока нет информации, какой бренд будет использоваться для новинок.

Схему сборки могут перенять у бывших заводов Renault и Nissan. Сейчас на этих площадках организован выпуск российских автомобилей “Москвич 3”, “Москвич 3е” и Lada X-Cross 5. Ранее автомобильный завод в Калуге Gestamp Severstal Kaluga посещали топ-менеджеры Chery и “Авилон”. Тогда же сообщалось, что компания Chery может выкупить предприятие Volkswagen.

К сборке на автомобильном предприятии VW должны приступить уже осенью. Напомним, что седан Omoda S5 только недавно был представлен на рынке России. В скором времени он может покинуть его, а затем вернуться под новым, другим брендом. Он не будет связан с компанией Chery и Omoda.

С такими планами мог быть связан запуск продаж спортивной модификации - Omoda S5 GT. Такие автомобили продолжают привозить из Китая. Базовая модель получит новый статус на рынке России и более высокий уровень локализации. В продаже седан может быть представлен в более доступном сегменте.