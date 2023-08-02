Продажи нового Toyota Land Cruiser начнутся в 2024 году

Японская компания Toyota представила новое поколение модели Land Cruiser Prado. Об этом сообщает motor1.com. В США внедорожник будет предлагаться как Land Cruiser.

Угловатыми формами кузова автомобиль напоминает новые Ford Bronco и Land Rover Defender. Внедорожник будет выпускаться в трех версиях: базовой с названием «1958», «средней» и топовой First Edition. Первая и последняя получили круглые фары, «средняя» — прямоугольные.