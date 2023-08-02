Продажи нового Toyota Land Cruiser начнутся в 2024 году

Toyota начнет продажи нового внедорожника Land Cruiser Prado в 2024 году
Японская компания Toyota представила новое поколение модели Land Cruiser Prado. Об этом сообщает motor1.com. В США внедорожник будет предлагаться как Land Cruiser.
Угловатыми формами кузова автомобиль напоминает новые Ford Bronco и Land Rover Defender. Внедорожник будет выпускаться в трех версиях: базовой с названием «1958», «средней» и топовой First Edition. Первая и последняя получили круглые фары, «средняя» — прямоугольные.
Автомобиль получил 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый турбомотор мощностью 330 л.с. и классическую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.
Привод полный, постоянный.
Продажи начнутся весной 2024 года. Цена автомобиля составит около $55 тыс. (5 млн рублей).
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