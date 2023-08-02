Необычный спорткар Audi R8 показали в Малайзии

Хотя флагман Audi R8 имеет много общего с суперкарами Lamborghini, он не выглядит таким же эффектным, как его итальянский родственник. Владелец из Малайзии приступил к тому, чтобы приблизить его по стилю к Lambo.

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Местное тюнинг-ателье Puzzle Bodykits предложило для проекта новую концепцию кузова. Стекла по кругу, двери, боковые зеркала и крышка бензобака — пожалуй, единственное, что осталось штатным — все остальное, включая не только обвес, но и большую часть панелей, было заменено. Самыми важными элементами передней части являются бампер с увеличенными воздухозаборниками, расширенные фары и ярко выраженный сплиттер.

Вид сбоку показывает новые вентилируемые крылья в задней части и колеса не OEM, окрашенные в белый цвет. Задняя часть, пожалуй, самая интересная, потому что она изо всех сил вызывает ассоциации с автомобилями Lambo. Приподнятые выхлопные трубы, сгруппированные посередине, напоминают таковые у Huracan STO, заднее крыло имеет черты Technica, а задний диффузор — это то, что не выглядело бы неуместным на Sian.