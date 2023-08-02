В Россию привезли новый Nissan Navara. Сколько он стоит
Один из дилеров привез в Россию новый Nissan Navara. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега просят 5 000 000 рублей.
В объявлении говорится, что у пикапа бензиновый двигатель 2,5 литра, который выдает 190 л.с. Коробка передач - автомат. Привод - жестко подключаемый полный. О комплектации пикапа ничего не сообщается.
Актуальная генерация Nissan Navara была представлена в 2014 году, а в конце 2020 года модель была обновлена для некоторых рынков.
Судя по фото, этот автомобиль был привезен из КНР.
Ранее "РГ" сообщала, что блогер разобрал китайскую копию Nissan Navara от Dongfeng. Чем удивил пикап.