В Россию привезли новый Nissan Navara

Один из дилеров привез в Россию новый Nissan Navara. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега просят 5 000 000 рублей.

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В объявлении говорится, что у пикапа бензиновый двигатель 2,5 литра, который выдает 190 л.с. Коробка передач - автомат. Привод - жестко подключаемый полный. О комплектации пикапа ничего не сообщается.

Актуальная генерация Nissan Navara была представлена в 2014 году, а в конце 2020 года модель была обновлена для некоторых рынков.

Судя по фото, этот автомобиль был привезен из КНР.