Mercedes-Benz E-Class получил версию Estate

Внешний вид и салон соответствуют седану Е-класса с минимальными изменениями. Покупатели могут указать до трех дисплеев, включая один для переднего пассажира. Видеокамера со стороны водителя входит в стандартную комплектацию и работает как часть системы оповещения о сонливости, но ее также можно использовать для видеозвонков во время парковки. Двухзонный HVAC также включен во все комплектации с опцией автоматической рециркуляции воздуха.