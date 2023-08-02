Mercedes-Benz E-Class получил версию Estate
Mercedes-Benz дополнил семейство E-Class утилитарной пятидверной версией, предлагающей до 1830 литров багажного отделения, подвеску на воздушной подушке и улучшенные мультимедийные функции.
Внешний вид и салон соответствуют седану Е-класса с минимальными изменениями. Покупатели могут указать до трех дисплеев, включая один для переднего пассажира. Видеокамера со стороны водителя входит в стандартную комплектацию и работает как часть системы оповещения о сонливости, но ее также можно использовать для видеозвонков во время парковки. Двухзонный HVAC также включен во все комплектации с опцией автоматической рециркуляции воздуха.
Первоначально покупатели будут выбирать из трех гибридных силовых агрегатов на базе четырехцилиндровых двигателей. Модель E 200 начального уровня работает на бензине и развивает мощность 204 л.с. при крутящем моменте 320 Нм.