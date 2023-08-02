Рассекречен концептуальный кроссовер Pininfarina Pura Vision

Компания Pininfarina показала кроссовер под собственным брендом. Несколько лет назад итальянская дизайн-студия Pininfarina объявила о намерении выпускать машины под собственной маркой. Первенцем стал электрический гиперкар Battista, а теперь рассекречена и вторая модель — концептуальный спортивный кроссовер Pura Vision. Пока новинку показали на официальных фотографиях, а полноценный публичный дебют состоится на фестивале Monterey Car Week в Калифорнии.

© Pininfarina

Pura Vision представляет собой кросс-купе с электрической силовой установкой, которое в самой Pininfarina относят к сегменту e-LUV — electric Luxury Utility Vehicle или электрических люксовых вседорожников. В компании отмечают, что концепт «содержит ДНК 94-летнего наследия Pininfarina» и «открывает новую эру электрической роскоши», при этом технические характеристики пока не приводятся.

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

Pininfarina

У Pura Vision необычные пропорции: длинный капот, низкая линия крыши, сильно заваленные передние стойки и развитые колесные арки. Спереди — ультраузкая оптика и бампер с выступающими элементами, по бокам — сложные выштамповки с вентиляционными отверстиями, а над кромкой заднего стекла установлен спойлер. Схема открывания дверей напоминает китайский кроссовер HiPhi X: передние привычно открываются по ходу движения, средние распахиваются вверх, как у Tesla Model X, а задние — против хода движения.

У кроссовера 23-дюймовые легкосплавные диски и камеры вместо наружных зеркал. В Pininfarina также заявляют о широком использовании углеводородного волокна, «инновационной» панорамной крыше и отделке салона фирменной полуанилиновой кожей в сочетании с тканевой обивкой, на 30 процентов состоящей из шерсти Nativa и на 70 процентов — из переработанного полиэстера. Салон рассчитан на четырех человек (посадочная формула 2+2)

Приводятся и габариты: в длину кроссовер превышает пять метров, его ширина (с учетом боковых камер) составляет 2,1 метра, а высота — 1,6 метра.