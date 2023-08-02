АвтоВАЗ продал рекордное количество Lada

Компания АвтоВАЗ объявила о том, что официальные дилеры Lada в России реализовали 29 378 коммерческих и легковых автомобилей марки, что является лучшим результатом в 2023 году и на 5,5% выше, чем в июне.

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Также за семь месяцев текущего года АвтоВАЗ продал 172 996 автомобилей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пресс-релизе отмечается, что в прошлом месяце россияне купили 5133 автомобиля семейства Vesta NG, что на 20,5% больше, чем в июне этого года.

При этом бестселлером марки остается Granta - реализовано 17 170 единиц (+162,5% к показателю июля прошлого года). Niva Legend нашла 3 375 покупателей, а Niva Travel - 3 397.

Компания также подтвердила, что собирается выпустить в этом году 400 тысяч машин.