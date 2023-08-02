GM запускает новый отзыв автомашин

Американская автомобильная компания General Motors намерена отозвать свыше 900 старых машин по всему миру. Как пишет издание ТАРАНТАС НЬЮС, в них установлены проблемные надувные подушки безопасности фирмы Takata.

© GM

В результате проведенного внутреннего расследования выяснилось, что они могут разорваться во время срабатывания. Отзывная кампания затронет некоторые автомобили Chevrolet Camaro, Sonic, Volt и TRAX 2013-го года, а также Buick Verano.