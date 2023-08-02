GM запускает новый отзыв автомашин

General Motors запускает новый отзыв автомашин из-за дефектных подушек безопасности Takata
Американская автомобильная компания General Motors намерена отозвать свыше 900 старых машин по всему миру. Как пишет издание ТАРАНТАС НЬЮС, в них установлены проблемные надувные подушки безопасности фирмы Takata.
В результате проведенного внутреннего расследования выяснилось, что они могут разорваться во время срабатывания. Отзывная кампания затронет некоторые автомобили Chevrolet Camaro, Sonic, Volt и TRAX 2013-го года, а также Buick Verano.
767 названных автомобиля находятся в Соединенных Штатах, 101 - в Канаде и еще 46 - в других странах. Следует напомнить, что еще в 2020-м году General Motors вынужден был отозвать около 7 миллионов машин 2007–2014 модельных годов с инфляторами Takata.