Новый Peugeot 207i из Ирана можно купить за 1 069 000 рублей

Новый Peugeot 207i иранского производства можно купить в России за 1 069 000 рублей
В России начали продавать автомобили Peugeot 207i, которые производятся в Иране компанией Iran Khodro. Машины поставляются по схеме параллельного импорта. Машину возят в Россию как мелкие автосалоны, так и крупные дилерские сети.
Из моделей иранского производство Peugeot 207i одна из наиболее современных машин, хотя во Франции ее сборка прекратилась еще в 20212 году. Сама же машина впервые была представлена в 2006 году. В Иране Peugeot 206i выпускается по лицензии. В оснащение входят подушки безопасности, круиз-контроль, подогрев передних кресел, мультимедийная система, датчики парковки сзади, камера заднего вида и электрические стеклоподъемники.
Например, дилерская сеть «Рольф» предлагает Peugeot 207i по цене от 1 489 000 рублей с двухлетней гарантией. Максимальная скидка, которую готов предложить дилер составляет 420 000 рублей с учетом кредитных программ, Trade-in и КАСКО.
В итоге стоимость машины можно уменьшить до 1 069 000 рублей. Под капотом у Peugeot 207i установлен атмосферный двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил, в паре с ним работает автоматическая коробка передач.