Новый Peugeot 207i из Ирана можно купить за 1 069 000 рублей

В России начали продавать автомобили Peugeot 207i, которые производятся в Иране компанией Iran Khodro. Машины поставляются по схеме параллельного импорта. Машину возят в Россию как мелкие автосалоны, так и крупные дилерские сети.

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Из моделей иранского производство Peugeot 207i одна из наиболее современных машин, хотя во Франции ее сборка прекратилась еще в 20212 году. Сама же машина впервые была представлена в 2006 году. В Иране Peugeot 206i выпускается по лицензии. В оснащение входят подушки безопасности, круиз-контроль, подогрев передних кресел, мультимедийная система, датчики парковки сзади, камера заднего вида и электрические стеклоподъемники.

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Например, дилерская сеть «Рольф» предлагает Peugeot 207i по цене от 1 489 000 рублей с двухлетней гарантией. Максимальная скидка, которую готов предложить дилер составляет 420 000 рублей с учетом кредитных программ, Trade-in и КАСКО.

Южный автомобиль