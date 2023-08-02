АвтоВАЗ ускорит темпы выпуска новых Vesta и Granta

АвтоВАЗ в ближайшие месяцы увеличит темпы выпуска новых автомобилей, при этом продолжит придерживаться годового плана производства — более 400 тысяч машин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ближайшие месяцы производитель увеличит темпы выпуска Lada Vesta до 40 автомобилей в час, а Granta — до 52 автомобилей в час.

«Компания подтверждает план по выпуску по итогам всего 2023 года более 400 тысяч автомобилей», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что за 2022 год АвтоВАЗ выпустил 220 тысяч автомобилей, с учетом выпущенных под иностранным брендом. Суммарный рост производства в январе-июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 59%. При этом выросло производство под брендом Lada — в 1,8 раз.