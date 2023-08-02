На пятиметровый Hongqi HS7 нового поколения назначили цену

Официальная премьера кроссовера состоится в конце августа на автосалоне в Чэнду, там же и объявят старт продаж новинки от премиум-бренда, однако цены огласили уже сейчас.

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Для начала - о характеристиках большого кроссовера Hongqi HS7. Длина автомобиля без малого составляет 5 метров - 4995 мм, ширина равна 1960 мм, высота - 1760 мм. Размер колёсной базы - 2920 мм. То есть "китаец" обошёл Toyota Land Cruiser 300 по длине кузова на 30 мм и по базе на 70 мм.

Салон автомобили цифровизирован практически полностью, из аналоговых элементов управления - колёсики на руле, кнопка запуска двигателя, селектор выбора режима, блокировка дверей, управление круиз-контролем. Дизайн передней панели навевает воспоминание о традициях компоновки десятилетней давности. Спасает разве что цифровая приборная панель и вертикальный дисплей мультимедиа.

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Салон предлагается с тремя рядами сидений, с 6- или 7-местной конфигурацией. В первом случае на втором ряду установлены раздельные кресла, а не сплошной диван.

Под капотом установлен 252-сильный турбомотор объёмом 2,0 литра (380 Нм), работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Привод - задний. Дореформенный Hongqi HS7 также предлагается с трёхлитровым двигателем V6 (337 л.с., 445 Нм) и системой полного привода.

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Цены на новинку заметно выросли - от 259 800 до 335 800 юаней (3,32 - 4,29 млн рублей). В то время как HS7 старого образца с пятиместным салоном можно купить начиная от 195 800 юаней (2,5 млн рублей).