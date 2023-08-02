BMW 6 серии Gran Turismo отправят в отставку

Компания BMW снимает с производства модель 6-Series Gran Turismo. Как сообщает портал Bimmer Today, продажи крупного лифтбека ниже, чем других моделей баварской марки. Так, за 2022 год в Германии было продано около 500 таких автомобилей, а за первую половину 2023-го — 237 экземпляров. Таким образом, 6-Series Gran Turismo на сегодняшний день — самая непопулярная модель в линейке BMW, а потому автопроизводитель отправляет ее в отставку без наследника.

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Полноразмерный лифтбек присутствует в модельном ряду BMW с 2009 года, однако в первом поколении он относился к пятой серии, а с 2017 года, когда модель перешагнула во второе поколение, она стала частью семейства 6-Series. Популярным лифтбек так и не стал, и немаловажную роль в этом сыграл неоднозначный дизайн и позиционирование модели. Клиенты марки на крупнейших для BMW европейских рынках, включая Великобританию, Германию и Италию, гораздо больше были заинтересованы в классических седанах и универсалах линейки 5-Series.

Не прижилась модель и в США — на американском рынке продажи 6-Series Gran Turismo свернули еще в 2020 году. При этом лифтбек оставался относительно успешным в Китае, но BMW, видимо, этого оказалось недостаточно.

Не исправил ситуацию и рестайлинг, проведенный в том же 2020 году. BMW 6 серии GT подретушировали дизайн экстерьера и расширили список базового оснащения. С того момента модель была представлена в Европе с широкой линейкой бензиновых двигателей, дополненных электронным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора, и с несколькими дизелями с двухступенчатым наддувом. Лифтбек продавался и в России, но версии были попроще — без гибридных довесков.