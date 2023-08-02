Компания FAW подняла цены почти на все модели в России с 1 августа 2023 года
Китайская компания FAW пересмотрела цены почти на все свои модели в России с 1 августа 2023 года. Так, подорожание коснулось лифтбека Bestune B70, кроссоверов Bestune T55 и Bestune T99. Подорожание составило 49-50 тысяч рублей или 1,6-2,2%.
Стоимость модели FAW Bestune T55 выросла на 49-40 тысяч рублей и теперь составляет от 2 338 000 до 2 422 000 рублей. Кроссовер FAW Bestune T99 подорожал на 50 тысяч рублей и теперь стоит от 3 000 000 до 3 090 000 рублей. Лифтбек FAW Bestune B70 также стал дороже на 50 000 рублей и теперь стоит от 2 378 000 до 2 829 000 рублей.
Единственной моделью, которая не подорожала, стал кроссовер FAW Bestune T77 (заглавное фото). Его рекомендованная цена составляет от 2 169 000 до 2 432 000 рублей. На базе модели FAW Bestune T77 построен кроссовер Lada X-Cross 5, производство которого запущено на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге с 17 июня 2023 года.