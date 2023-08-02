Компания FAW подняла цены почти на все модели в России

Китайская компания FAW пересмотрела цены почти на все свои модели в России с 1 августа 2023 года. Так, подорожание коснулось лифтбека Bestune B70, кроссоверов Bestune T55 и Bestune T99. Подорожание составило 49-50 тысяч рублей или 1,6-2,2%.

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Южный автомобиль

Стоимость модели FAW Bestune T55 выросла на 49-40 тысяч рублей и теперь составляет от 2 338 000 до 2 422 000 рублей. Кроссовер FAW Bestune T99 подорожал на 50 тысяч рублей и теперь стоит от 3 000 000 до 3 090 000 рублей. Лифтбек FAW Bestune B70 также стал дороже на 50 000 рублей и теперь стоит от 2 378 000 до 2 829 000 рублей.

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