Huawei готовит конкурента кроссоверу Mercedes Maybach GLS

Китайский электронный концерн Huawei намерен расширить присутствие на автомобильном рынке и, ни много, ни мало, выпустить крупный кроссовер, способный конкурировать с лучшими западными люксовыми брендами.

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Уже до конца 2023 года медиагигант представит полноразмерный кроссовер Aito Wenjie M9, который сейчас проходит финальную фазу испытаний, сообщает китайский портал Autohome. Как отмечает издание, Wenjie M9 превзойдет по размерам не только гибридный Li Auto L9, но и такие модели, как Mercedes-Benz GLS и Range Rover, причем уже сейчас представители Aito утверждают, что по уровню электронной медийной составляющей их новинка превзойдет все аналоги ведущих мировых автопроизводителей: кроме отдельного дисплея для пассажира анонсирована новая операционная система Harmony OS 4-й итерации. Подчеркивается, что она разработана полностью силами программистов Huawei и должна превзойти по удобству и быстродействию аналоги, базирующиеся на ОС Android.

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На данный момент известно, что для Wenjie M9 будут предложены как чисто электрические силовые установки, так и два типа последовательных гибридов c ДВС разной мощности – такие модификации кроссовера смогут проехать на одном баке топлива более 1000 км. Согласно раскрытой информации, Aito Wenjie M9 получит полноуправляемое шасси и четыре тяговых электромотора, а вместе с этим и систему управления вектором тяги. В интерьере также заявлены отдельные кресла второго ряда с электроприводами, массажем и подставкой для ног ("оттоманкой").

Первым автомобилем Huawei стал в 2021 году среднеразмерный кроссовер M5, разработанный совместно c автобрендом Seres. А весной 2023 года стало известно, что Huawei участвует в разработке нового электрокроссовера для известного в России бренда Exeed, причем уже заявлено, что эта модель будет продаваться в России под суббрендом Exlantix.