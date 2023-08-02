Toyota поможет Subaru разработать трехрядный электрокроссовер

Toyota будет выпускать трехрядный электромобиль Subaru в Кентукки
Японский автогигант Toyota планирует выпускать новый трехрядный электрический кроссовер для Subaru. Как сообщает издание SPEEDME.RU, производство будет происходить в Кентукки и стартует в 2025-м году.
Это произойдет почти сразу после того, как компания наладит выпуск собственного варианта, который предварительно называется bZ5X. Такой информацией поделились источники, знакомые с ситуацией.
Следует отметить, что две японские компании ранее уже сотрудничали. Они вместе производили два компактных кроссовера Toyota bZ4X и Subaru Solterra в 2022-м году.