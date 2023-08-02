Toyota поможет Subaru разработать трехрядный электрокроссовер

Японский автогигант Toyota планирует выпускать новый трехрядный электрический кроссовер для Subaru. Как сообщает издание SPEEDME.RU, производство будет происходить в Кентукки и стартует в 2025-м году.

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Это произойдет почти сразу после того, как компания наладит выпуск собственного варианта, который предварительно называется bZ5X. Такой информацией поделились источники, знакомые с ситуацией.