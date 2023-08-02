Honda не видит перспектив для нового поколении кроссовера UR-V

Honda заявила, что в новом поколении UR-V нет необходимости
UR-V и Avancier — самые большие кроссоверы Honda на рынке Китая. Оба дебютировали в 2017 году и через пару лет получили обновления среднего возраста. Некоторые из нас ожидали следующего поколения, но компания утверждала, что оно не будет жизнеспособным в эпоху электромобилей. Обе модели будут модернизированы в последний раз — сначала UR-V.
По сравнению со своим предшественником, обновленный внедорожник получил 19-дюймовые колеса и новую решетку радиатора. Он также больше не использует галогенные лампы. Впервые для модели покупатели могут заказать ее с дополнительным пакетом затемнения под названием Black Jazz.
Интерьер привлекает внимание модифицированной приборной панелью с возвышающимся над ней автономным дисплеем информационно-развлекательной системы. Размер по диагонали чуть больше — 10,1 дюйма. Инструменты по-прежнему аналоговые — в списке нет опции цифровой приборной панели. Ассортимент двигателей остался прежним, но мощность немного снизилась. Турбодвигатель начального уровня с четырьмя цилиндрами теперь развивает мощность 188 лошадиных сил