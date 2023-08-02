Honda не видит перспектив для нового поколении кроссовера UR-V

UR-V и Avancier — самые большие кроссоверы Honda на рынке Китая. Оба дебютировали в 2017 году и через пару лет получили обновления среднего возраста. Некоторые из нас ожидали следующего поколения, но компания утверждала, что оно не будет жизнеспособным в эпоху электромобилей. Обе модели будут модернизированы в последний раз — сначала UR-V.

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По сравнению со своим предшественником, обновленный внедорожник получил 19-дюймовые колеса и новую решетку радиатора. Он также больше не использует галогенные лампы. Впервые для модели покупатели могут заказать ее с дополнительным пакетом затемнения под названием Black Jazz.