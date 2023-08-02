Новые авто Geely подорожали на 30-120 тысяч рублей

Китайская компания Geely повысила цены на весь модельный ряд автомобилей, представленных в России. Автомобили подорожали на 30-120 тысяч рублей или на 0,9-2,7%. Две модели выросли в цене, а на третью перестали предлагать специальную выгоду на покупку.

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Специальная выгода до августа предоставлялась на кросс-купе Geely Tugella. Таким образом модель стала стоить дороже на 100 000 рублей. Цены на автомобили 2023 года выпуска не поменялись, а машины 2022 года производства исчезли из прайс-листов. Флагманский кроссовер Geely Monjaro подорожал на 120 000 рублей абсолютно во всех комплектациях.