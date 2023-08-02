Новые авто Geely подорожали на 30-120 тысяч рублей

Китайская компания Geely повысила цены на весь модельный ряд автомобилей, представленных в России. Автомобили подорожали на 30-120 тысяч рублей или на 0,9-2,7%. Две модели выросли в цене, а на третью перестали предлагать специальную выгоду на покупку.
Специальная выгода до августа предоставлялась на кросс-купе Geely Tugella. Таким образом модель стала стоить дороже на 100 000 рублей. Цены на автомобили 2023 года выпуска не поменялись, а машины 2022 года производства исчезли из прайс-листов. Флагманский кроссовер Geely Monjaro подорожал на 120 000 рублей абсолютно во всех комплектациях.
Прямая скидка в виде прямой выгоды на автомобиль не предусмотрена. На 30 000 рублей подорожали кроссоверы Geely Atlas Pro и Geely Coolray. При этом специальная выгода на автомобиль осталась прежней 210 000 и 185 000 рублей соответственно. В прошлый раз повышение стоимости автомобилей Geely произошло в июле. Тогда цены выросли на 10-160 тысяч рублей.