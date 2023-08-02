Дилер рассказал, на какие Lada Vesta есть очереди

В прошлом месяце россияне купили 5133 автомобиля семейства Vesta NG, что на 20,5% больше, чем в июне этого года. Директор по развитию регионов СЗФО сети дилерских центров "Прагматика" Роман Чумак рассказал "Российской газете", на какие Vesta есть небольшие очереди.

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"Во всех наших автосалонах в августе планируется дальнейший рост продаж Vesta, что связано, в том числе, с желанием приобрести 16-клапанные версии, на которые есть небольшие очереди.

В своих отзывах покупатели Северо-Запада отмечают у автомобиля обновленный дизайн салона, наличие системы бесключевого доступа, новые мультимедийную и акустическую системы. Также положительное мнение о новой оптике, что, например, важно для жителей северных широт. И, конечно, автолюбители говорят о привлекательной по сравнению с конкурентами цене", - отметил Чумак.