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Дилер рассказал, на какие Lada Vesta есть очереди

В прошлом месяце россияне купили 5133 автомобиля семейства Vesta NG, что на 20,5% больше, чем в июне этого года. Директор по развитию регионов СЗФО сети дилерских центров "Прагматика" Роман Чумак рассказал "Российской газете", на какие Vesta есть небольшие очереди.

Дилер рассказал, на какие Lada Vesta есть очереди
© Пресс-служба АвтоВАЗа

"Во всех наших автосалонах в августе планируется дальнейший рост продаж Vesta, что связано, в том числе, с желанием приобрести 16-клапанные версии, на которые есть небольшие очереди.

В своих отзывах покупатели Северо-Запада отмечают у автомобиля обновленный дизайн салона, наличие системы бесключевого доступа, новые мультимедийную и акустическую системы. Также положительное мнение о новой оптике, что, например, важно для жителей северных широт. И, конечно, автолюбители говорят о привлекательной по сравнению с конкурентами цене", - отметил Чумак.

Продажи Lada Vesta второго поколения стартовали в начале июня. Модель представлена в кузовах типа универсал и седан. Цены начинаются от 1 239 900 рублей и 1 329 900 рублей соответственно.