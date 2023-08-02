АвтоВАЗ выпустил тестовую партию Lada Niva Legend с ABS

Завод АвтоВАЗ объявил об изменении цены на автомобиль Lada Niva Legend, которая теперь составляет от 829 900 рублей, что на 8 000 рублей больше, чем раньше. Причина повышения цены связана с окончанием запасов внедорожников без улучшенной шумоизоляции.

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12 июля была представлена новая модель Lada Niva Legend с улучшенной шумоизоляцией. В комплектацию новинки входит интегрированная дополнительная звукоизоляция под ковром пола и новые кожухи арок колес из ворсованного материала. Также была улучшена шумоизоляция моторного щита, обивки порогов и других элементов салона.

Остальные варианты комплектаций также заметно подорожали. Например, топовая версия Black теперь стоит 943 900 рублей, в сравнении с предыдущей ценой в 901 900 рублей.

Отдельно следует отметить, что АвтоВАЗ запустил производство Lada Niva с отечественным блоком антиблокировочной тормозной системы (АБС). Антиблокировочные тормозные системы выпускаются на заводе Pegas в Костроме и полностью состоят из российских комплектующих, включая электродвигатели, корпуса и управляющие электронные блоки.

Завод Pegas строит новое производство антиблокировочных тормозных систем и планирует выпустить в этом году 200 000 комплектов АБС для автомобилей Lada, а в следующем году намерен увеличить производство до 850 000 комплектов.