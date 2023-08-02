Верховный суд проверит правила ОСАГО

Жительница России, попавшая в ДТП с автомобилем такси, у которого был отозван полис ОСАГО, обратилась в Верховный суд с просьбой проверить правила оформления «автогражданки» на соответствие нормам Гражданского кодекса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Юлия Цыбульченко не смогла получить компенсацию за поврежденный в ДТП автомобиль, поскольку у виновного в аварии водителя такси был аннулирован полис ОСАГО из-за предоставления «ложных или неполных сведений, представленных страхователем, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска».

При страховании автомобиля не было указано, что он используется в такси. При этом водитель лишился лицензии таксиста летом 2019 года, полис был аннулирован в декабре 2019 года, а само ДТП произошло в 2020-м.