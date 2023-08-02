Названы машины с самой ненадежной электрикой

Как сообщает издание SPEEDME.RU, сбой электрической системы авто является тем типом неисправностей, с которым чаще всего сталкиваются водители. Эксперты назвали машины с самой ненадежной электрикой.

Так, самыми надежными авто стали модели немецкий и японский брендов. К ним относятся Toyota Yaris II, Honda Civic VIII и Audi A4 (B5).