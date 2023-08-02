Все модели Geely подскочили в цене
Стоимость всех моделей Geely с начала августа поднялась в России на 30-120 тысяч рублей, или 0,9-2,7%. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные мониторинга прайс-листов бренда.
Купе-кроссовер Tugella лишился специальной выгоды, став дороже на 100 тысяч рублей. Также портал указывает на отсутствие в прайс-листе прошлогодних версий.
Цена на флагманский кроссовер Monjaro поднялась на 120 тысяч рублей. Прямую скидку в виде «специальной выгоды» для автомобиля не предусмотрели.
Небольшие кроссоверы Coolray и Atlas Pro сохранили специальную выгоду в размере 185 тысяч и 210 тысяч рублей соответственно, однако модели повысились в цене на 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что французский автопроизводитель Renault и китайский Geely создадут совместное предприятие по разработке и производству двигателей и трансмиссий. Управлять совместным предприятием будут из штаб-квартиры в Великобритании. Силы направят на разработку двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок.