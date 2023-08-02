Все модели Geely подскочили в цене

Стоимость всех моделей Geely с начала августа поднялась в России на 30-120 тысяч рублей, или 0,9-2,7%. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные мониторинга прайс-листов бренда.

Купе-кроссовер Tugella лишился специальной выгоды, став дороже на 100 тысяч рублей. Также портал указывает на отсутствие в прайс-листе прошлогодних версий.

Цена на флагманский кроссовер Monjaro поднялась на 120 тысяч рублей. Прямую скидку в виде «специальной выгоды» для автомобиля не предусмотрели.

Небольшие кроссоверы Coolray и Atlas Pro сохранили специальную выгоду в размере 185 тысяч и 210 тысяч рублей соответственно, однако модели повысились в цене на 30 тысяч рублей.