Hyundai Porter лишится дизеля

Hyundai перестанет выпускать дизельный Porter в 2023 году. Как сообщает корейский портал Daily Car, дизельный Porter снимут с производства в декабре, в то время как его корейский «брат-близнец», Kia Bongo, лишился дизеля еще в июле. В гамме Porter и Bongo останутся только электрические версии и вариант на сжиженном газе, который на 10 процентов экологичнее дизельного. Причина отказа от модификации на «тяжелом» топливе — более жесткие экологические нормы, которые вводятся в Южной Корее.

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В родной Южной Корее продажи Porter весьма скромные: в месяц корейцы покупают в среднем по 2,4 тысячи таких машин. Адаптировать дизельные двигатели к новым требованиям для Hyundai не планирует, так как это экономически невыгодно. Так что от дизелей решили просто отказаться: вместо него предложат 2,5-литровым мотор, который адаптирован для работы на сжиженном газе и работает в тандеме с автоматической коробкой передач. А альтернативой станет электрическая модификация.

Обе версии обойдутся дороже дизельного варианта, однако в Южной Корее действуют правительственные субсидии на время экологического перехода, так что модели можно будет купить со скидкой. Что же касается экспортных рынков, то там, скорее всего, предложат только модификацию на сжиженном газе.