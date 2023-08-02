Сколько новая Lada реально стоит в России

В российских регионах ощущается недостаток популярных моделей Lada в бюджетных комплектациях, выяснила «Газета.Ru». Автомобили в самых доступных версиях предлагают приобрести под заказ. В Москве — проблемы с Vesta в кузове универсал. О том, какие автомобили Lada есть в российских автосалонах и сколько они стоят, – в материале «Газеты.Ru».

© Павел Ворожцов/ТАСС

«АвтоВАЗ» отчитался о росте продаж автомобилей Lada в июле в 2,8 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За июль официальные дилеры продали 29,4 тыс машин. За семь месяцев продажи выросли вдвое по сравнению с январем-июлем 2022-го, до 173 тыс. автомобилей.

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«В ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» увеличит темпы выпуска новых автомобилей, ускорив Линию №1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, а Линию №5 (Granta) – до 52 автомобилей в час. Компания подтверждает план по выпуску по итогам всего 2023 года более 400 тыс. автомобилей», — отмечается в заявлении компании.

Вместе с тем в ряде регионов России на данный момент выбор популярных моделей Lada в самых доступных комплектациях невелик, говорят опрошенные «Газетой.Ru» дилеры. Обновленные универсалы Lada Vesta не приобрести и в Москве.

Машины могут подорожать

В дилерском центре Lada в Туле, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о приобретении наиболее бюджетной Lada Granta, предложили купить седан с 8-клапанным мотором в исполнении Classic за 886,9 тыс. рублей с дилерским дополнительным оборудованием – антикоррозийной обработкой, ковриками и сигнализацией с автозапуском.

Автомобиль без дилерских «допов» менеджер предложил заказать с поставкой в конце августа или в сентябре, однако подчеркнул, что к этому времени завод может повысить цены.

«Говорили, что завод с 1 августа хотел поднять цены, пока временно притормозили, но машины могут в любой момент подорожать. Автомобиль может приехать дороже на те же 40-50 тыс. рублей», — предупредил продавец.

Lada Vesta в базовой версии в тульском автосалоне Lada в наличии не оказалось. Минимально доступный вариант – седан в комплектации Enjoy за 1,4 млн рублей.

Есть только белый цвет

Дилер в Екатеринбурге предложил приобрести базовую Lada Granta за 735 тыс. рублей, как с допоборудованием, так и без, но автомобили в автосалон пока не прибыли: их поступление ожидается в ближайшие дни. Другой автосалон Lada в этом городе предложил базовую Lada Vesta из наличия за 1 338 900 рублей с 16-клапанным мотором.

«Есть только белый цвет, серебристые перестали поставлять в последнее время. Машин в наличии немного, есть автомобили в пути, которые придут до середины августа», — рассказал менеджер автосалона.

В Ижевске Lada Granta в базовой версии Classic не оказалось: есть седаны только в старшей версии Comfort (рекомендованная цена от 816,9 тыс. рублей). Автомобили без допоборудования также нужно заказывать.

«Минимальный срок ожидания две недели, средний – месяц. Но может оказаться, что машина придет через два месяца», — отметил продавец.

Универсалов Vesta пока нет

В дилерском центре Lada в Москве заверили, что Lada Granta в базовой версии Classic есть в наличии по цене 735,9 тыс. рублей, а также предложили скидки по 100 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля в «трейд-ин» и оформлении кредита.

Седаны Vesta в московском дилерском центре есть в наличии по цене 1,31 млн рублей за автомобиль с 16-клапанным мотором, можно купить и версию Cross в исполнении Life за 1,518 млн рублей, но универсалов не оказалось в наличии.

«Универсалов пока нет, ни в обычном кузове, ни в версии Cross. Ждем их, но сроков назвать не могу», — отметил менеджер московского дилера Lada.

В другом дилерском центре Lada в Москве корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что универсалы Vesta появятся в продаже не ранее сентября.

«Я вам больше скажу: наверное, сейчас их нет нигде. Самый доступный седан в комплектации Comfort – от 1,307 млн рублей. Если в наличии нет машины без допоборудования, ее придется заказывать», — рассказал менеджер по продажам московского салона Lada.

Срок ожидания в таком случае составит 2-3 месяца, уточнил он.

С базовыми версиями седанов Lada нет проблем в Санкт-Петербурге. В автосалоне крупного дилера Lada в Северной столице предложили приобрести базовый седан Granta в исполнении Classic без кондиционера за рекомендованные заводом 775 тыс. рублей, или с кондиционером — за 810 тыс. рублей. В наличии также есть лифтбэки и универсалы Cross.