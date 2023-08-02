Названа цена однодневного полиса ОСАГО

Полис ОСАГО на один день будет стоить всего в пять раз дешевле «автогражданки» на 12 месяцев. Об этом заявил «Газете.Ru» руководитель департамента андеррайтинга СК «МАКС» Алексей Фомичев.

По его словам, при средней цене полиса ОСАГО сроком на один год 7830 рублей однодневное ОСАГО обойдется примерно в 1560 рублей.

При этом собеседник уточнил, что на цену годового полиса законопроект о «коротком» ОСАГО никак повлияет.

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов отметил, что цена «короткого» полиса в пересчете на день будет значительным образом превышать цену для «длинных» договоров.

Эксперт обратил внимание на то, что, согласно статистике, риск попадания в ДТП у водителей с такими полисами гораздо выше, чем у тех, кто страхует свою ответственность на длительные сроки.