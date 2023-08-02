Гиперкар Bugatti Chiron выставили на продажу за 478 млн рублей

В РФ выставили на продажу гиперкар Bugatti Chiron за 478 млн рублей
Как сообщает SPEEDME.RU, на российских классифайдах появилось предложение о продаже гиперкара Bugatti Chiron 2021 года выпуска. Продавец из Москвы просит за автомобиль 478 миллионов рублей или около 4,75 миллиона евро по текущему курсу.
Напомним, что первоначальная цена модели составляла около 3 миллионов долларов США. Гиперкар был зарегистрирован в октябре 2021 года и на данный момент проехал всего 2 925 километров.
Автомобиль оснащен 8,0-литровым двигателем W16, который развивает более 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 420 км/ч, а время разгона до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды.