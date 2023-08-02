Гиперкар Bugatti Chiron выставили на продажу за 478 млн рублей

Как сообщает SPEEDME.RU, на российских классифайдах появилось предложение о продаже гиперкара Bugatti Chiron 2021 года выпуска. Продавец из Москвы просит за автомобиль 478 миллионов рублей или около 4,75 миллиона евро по текущему курсу.

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Напомним, что первоначальная цена модели составляла около 3 миллионов долларов США. Гиперкар был зарегистрирован в октябре 2021 года и на данный момент проехал всего 2 925 километров.