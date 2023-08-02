В июле на российском рынке сильнее всего подорожали внедорожники Tank

На российском рынке в июле изменились цены на новые автомобили в 60 комплектациях, при этом сильнее всего подорожали внедорожники китайской марки Tank. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) со ссылкой на анализ рекомендованных розничных цен автопроизводителей.

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«Цены на 52 комплектации в июле выросли, больше всего подорожали TANK 500 Adventure (+21,2% к июньской цене) и TANK 500 Premium (+19%). С 1 августа 2023 г. резко выросли коэффициенты по утилизационному сбору, посмотрим сколько автомобилей подорожает по итогам августа», — отмечается в исследовании.

По данным НАПИ, внедорожник Tank 500 в исполнении Adventure в июле прибавил в цене на 1,1 млн рублей и стоит 6,3 млн рублей. Тот же автомобиль в более богатой версии Premium после подорожания на 1,1 млн рублей стоит 6,9 млн рублей.

Внедорожники Tank 300 подорожали за месяц на 300 тыс. рублей (7-8%) и стоят 4,1 и 4,5 млн рублей соответственно.

Кроссоверы Omoda C5 выросли в цене на 1,6-2,3% в зависимости от комплектации, Haval Jolion — на 2-2,6%. При этом на 3 тыс. рублей снизилась цена у ряда версий отечественных Lada Granta.