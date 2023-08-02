Гаишники показали водителям фотографии тяжелых аварий

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области инспекторы ГИБДД устроили для водителей просмотр альбома с фотографиями последствий ДТП, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Кузбасса».

При этом водителям показывали снимки с последствиями аварий, которые произошли из-за выезда на встречную полосу.

«Как признавались сами водители, страшные кадры автокатастроф производят сильное впечатление, заставляют задуматься о последствиях своих действий даже больше, чем простая беседа с сотрудником полиции», — отмечается в сообщении ГИБДД.

По окончании просмотра водителям напомнили об ответственности за выезд на встречную полосу.