Гаишники показали водителям фотографии тяжелых аварий

В Кузбассе ГИБДД устроила для водителей показ фото последствий тяжелых ДТП
В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области инспекторы ГИБДД устроили для водителей просмотр альбома с фотографиями последствий ДТП, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Кузбасса».
При этом водителям показывали снимки с последствиями аварий, которые произошли из-за выезда на встречную полосу.
«Как признавались сами водители, страшные кадры автокатастроф производят сильное впечатление, заставляют задуматься о последствиях своих действий даже больше, чем простая беседа с сотрудником полиции», — отмечается в сообщении ГИБДД.
По окончании просмотра водителям напомнили об ответственности за выезд на встречную полосу.
До этого в Красноярске сотрудники ГИБДД устроили «социальный эксперимент» с участием пожилой женщины, которая провоцировала пешеходов на нарушение правил дорожного движения. Она просила прохожих перевести ее через дорогу в неположенном месте. Согласившихся останавливали инспекторы ГИБДД.