Какие авто чаще всего перепродают москвичи

Чаще всего москвичи перепродают подержанные Skoda Octavia. Согласно статистике, которую приводит «Автостат», в первом полугодии именно на эту модель пришлось наибольшее количество сделок. С января по июнь в столице перепродали 3911 экземпляров Octavia с пробегом. В тройку лидеров вошли и две другие иномарки, Ford Focus и Toyota Camry. А вот отечественные автомобили популярностью у москвичей не пользуются — в топ-10 нет ни одной модели российских марок.

© Avito

За первую половину 2023 года продажи Ford Focus и Toyota Camry на вторичном рынке составили 3883 и 3112 штук соответственно. В десятку самых популярных моделей с пробегом в Москве также входят BMW 5-Series (3039 шт.), Kia Rio (3028 шт.), Hyundai Solaris (2930 шт.), BMW X5 (2694 шт.), Volkswagen Polo (2484 шт.), BMW 3-Series (2425 шт.) и Opel Astra (2351 шт.).

Всего за шесть месяцев столичные жители купили 182 тысячи подержанных автомобилей — это на 22 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Стоит отметить, что в топ-10 практически нет японских автомобилей, за исключением Toyota Camry, а значит, москвичей в меньше степени затронут грядущие санкции, которые Япония вводит в отношении России.