Nissan тестирует обновленный кроссовер Qashqai

Обновленный кроссовер Nissan Qashqai появится на рынке Европы в 2024 году
Японская компания Nissan приступила к тестам обновленного кроссовера Qashqai. Об этом сообщает motor1.com. Серийный автомобиль появится на европейском рынке в 2024 году.
По данным издания, Qashqai 2024 модельного года получит измененные бампер, решетку радиатора и фары. Кроме того, у автомобиля появятся новые пороги, спойлер и фонари.
Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой мощностью 190 л.с. В качестве альтернативы Qashqai можно будет приобрести с бензиновыми моторами мощностью 138 л.с. и 156 л.с.
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