Nissan тестирует обновленный кроссовер Qashqai

Японская компания Nissan приступила к тестам обновленного кроссовера Qashqai. Об этом сообщает motor1.com. Серийный автомобиль появится на европейском рынке в 2024 году.

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По данным издания, Qashqai 2024 модельного года получит измененные бампер, решетку радиатора и фары. Кроме того, у автомобиля появятся новые пороги, спойлер и фонари.