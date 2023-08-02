Huawei показал первые фото своего нового гигантского «смартфона на колесах»

Huawei опубликовал первые фотографии своего нового гигантского «смартфона на колесах». Как сообщает портал AutoHome, полноразмерный кроссовер пополнит линейку бренда Aito и получит обозначение M9. Его конкурентами могут стать такие пятиметровые вседорожники европейских премиальных брендов, как Mercedes-Benz GLS и Range Rover. Китайские продажи Aito M9 стартуют уже в третьем квартале этого года. Начальная стоимость кроссовера, согласно предварительным оценкам, будет находиться в диапазоне от 350 до 500 тысяч юаней (от 4,4 до 6,4 миллиона рублей).

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Ожидается, что кроссовер Aito M9 будет оснащен пневмоподвеской и управляемыми задними колесами, а также матричной оптикой. Его длина превысит 5,2 метра при трёхметровой колёсной базе; конфигурация салона предполагает 4, 6 и 7 посадочных мест. У пассажира первого ряда будет кресло с оттоманкой и собственный сенсорный дисплей. Второй и третий ряды планируется оснастить регулировкой в продольном направлении.

Huawei

AutoHome

AutoHome

Характеристики силовой установки пока не раскрываются. На опубликованных фотографиях продемонстрирована полностью электрическая версия кроссовера. Между тем модель также будет иметь версию EREV с 1,5-литровым бензиновым мотором в роли генератора, которая получит иной дизайн передней части.