В РФ появилась бюджетная альтернатива Kia Rio

В России начались продажи доступных седанов Kia Pegas по цене от 1,8 млн рублей.

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Появление в сегменте седанов стоимостью дешевле 2,0 млн руб. еще одной модели немного обрадовало. Цена на автомобиль Kia Pegas со сборкой в Китае без учета скидок сейчас варьируется от 1,79 млн руб. до 1,95 млн руб., сообщили «Автоновости дня».

На данный момент, согласно имеющейся информации, эти автомобили имеются в наличии у двух крупных дилеров Санкт-Петербурга.

Оснащение всех седанов одинаковое – бензиновый двигатель мощностью 95 л.с. объемом 1,4 литра, работающий в паре с 4-ступенчатой автоматической КП.

Судя по диапазону цен можно говорить о наличии разных комплектаций, к сожалению, информация пока отсутствует. Снимки показывают наличие тканевого салона, литых дисков, люка в крыше, кондиционера, а также аудиомагнитолы.