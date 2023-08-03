Суд разрешил прощать водителей за небольшое опоздание при оплате парковки

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял принципиально важное для формирования судебной практики решение: он признал малозначительным нарушением опоздание на пару минут при оплате парковки. Это значит, что водителя, чей смартфон затормозил в столь ответственный момент, можно не наказывать. "Из материалов дела следует, что 25 сентября 2021 года Л. разместил принадлежащее ему транспортное средство марки "Вольво" на платной городской парковке без осуществления оплаты, что зафиксировано специальным техническим средством фотосъемки, работающим в автоматическом режиме", - рассказали в кассационном суде.

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По правилам водитель должен был перечислить деньги в течение пяти минут после остановки. Деньги вовремя не пришли, что и зафиксировали автоматические системы. За это водителя оштрафовали на 5 тыс. рублей. Однако выяснилось, что на самом деле просто вышла заминка. "Суд установил, что оплата парковки все же была произведена, но позже", - сообщают в кассационной инстанции.

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Водитель указал, что его дочь при оплате парковки путем СМС-сообщения не успела подтвердить платеж в течение 5 минут.

Такое бывает. Иногда связь вдруг замедляется, иногда человек нажимает не туда. В итоге рубли пришли на нужный счет с опозданием в две минуты. Формально - да, это нарушение. Но так ли уж оно страшно?

"Поскольку оплата парковки была произведена, каких-либо негативных последствий для охраняемых общественных отношений не наступило, материального вреда деянием никому не причинено, суд кассационной инстанции отменил вышеуказанные постановления и прекратил производство по делу", - сообщили в высокой инстанции.

Закон разрешает прекращать дела в связи с малозначительностью. Теперь нижестоящие суды должны уяснить: под эти нормы подпадает и опоздание на несколько минут при оплате парковки. Тем более что нередко вины человека действительно нет. Мы сегодня слишком надеемся на информационные технологии. Они, конечно, иногда сильно выручают. Но и они небезупречны и довольно часто подставляют людей.

Напомним также, что с недавних пор суды начали защищать граждан, ошибшихся в реквизитах при оплате парковки. Нарушение точно так же признается незначительным, штраф отменяется. Изменения произошли после недавних разъяснений Верховного суда России.

В обзоре судебной практики Верховный суд России сделал специальное разъяснение: перепутать реквизиты при уплате административного штрафа не является нарушением. Важно подчеркнуть: правило касается всех дел, в том числе и штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Но в качестве примера в обзоре приведена история гражданина Л., оштрафованного на 500 рублей за какое-то нарушение правил охоты. Он заплатил, но деньги ушли на другой счет. А когда срок оплаты вышел, гражданина привлекли к ответственности еще и за неуплату административного штрафа. Наказание за такое нарушение: штраф в двукратном размере от суммы предыдущего штрафа, либо административный арест, либо обязательные работы. Так что даже маленький неоплаченный штраф может вылиться в большие неприятности.

"В подтверждение факта уплаты штрафа Л. представлена копия чека-ордера, согласно которому 27 апреля 2020 года произведена уплата штрафа в размере 500 руб., назначенного постановлением начальника территориального управления министерства и по указанным в нем реквизитам. Вместе с тем в платежном документе неверно отражен ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований), - рассказал Верховный суд России в своем обзоре. - Приведенные обстоятельства позволили судье Верховного суда Российской Федерации сделать вывод о том, что совершенное Л. деяние хотя формально и содержит признаки состава административного правонарушения, но с учетом его характера, роли правонарушителя, отсутствия каких-либо тяжких последствий, а также конкретных обстоятельств дела не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, в связи с чем имеются основания для признания административного правонарушения малозначительным".

Решение о наказании гражданина было отменено. А само дело стало ориентиром для нижестоящих инстанций. В том числе при рассмотрении дел на водителей.

Практика показывает: суды уже начали активно применять данные правовые позиции. Например, аналогичное дело было рассмотрено Вторым кассационным судом, водитель прощен.