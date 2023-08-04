В Россию привезли новый Geely Coolray. Сколько он стоит

Один из дилеров привез в Россию новый Geely Binyue (Coolray). Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега просят 2 700 000 рублей.

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В объявлении говорится, что под капотом у китайского кроссовера турбированный четырехцилиндровый силовой агрегат объемом 1.5 литра, развивающий 181 лошадиную силу мощности и 290 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым "роботом".

Среди оснащения модели можно выделить распознавание голосовых команд, навигацию, Bluetooth, удаленное управление автомобилем. В помощь водителю определены 4 внешних камеры и 4 ультразвуковых радара для обеспечения функционала интеллектуального круиз-контроля и автоматической парковки. Также есть системы помощи на спуске и подъеме. Салон кроссовера обит экокожей, водительское сиденье оснащено электрорегулировками.

Напомним, дизайн новинки решен в рамках фирменной философии, характерной особенностью которой является "икс", образованный элементами передней части. Кроссовер получил не просто другие бамперы, но и новые фары и фонари.