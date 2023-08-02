Грузия ограничила поставки автомобилей в РФ

Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию американских автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в службе доходов Минфина республики.

«С 1 августа введены ограничения на экспорт и реэкспорт машин, ввезенных на территорию Грузии из США», — сказали там.

В грузинском ведомстве отметили, что меру ввели в рамках санкций, предусмотренных 11 антироссийским пакетом Евросоюза. Также Грузия намерена ввести с 26 сентября ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ европейских автомобилей.

Согласно данным Национальной службы статистики республики, за январь — июнь из страны в РФ было экспортировано свыше 3,7 тысяч легковых автомобилей на общую сумму более 52 миллионов долларов.