В Белоруссии назвали цены на кроссовер BelGee X50

Цена белорусского кроссовер BelGee X50 будет такой же, как у китайского кроссовера Geely Coolray, копией которого он является. Об этом сообщает ABW.by.

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Три доступные комплектации BelGee X50 полностью совпадают с таковыми у Coolray и имеют прежние названия (Standart, Comfort и Flagship). В зависимости от исполнения автомобиль стоит от 62,8 тыс. до 74 тыс. белорусских рублей (1,9-2,24 млн российских рублей в переводе).

На рынке Белоруссии кроссоверы BelGee X50 заменят оригинальные Geely Coolray, они отличаются только названием и шильдиками. Предприятие «БелДжи» приобрело у китайской компании расширенную лицензию, благодаря которой сможет применять локализованные компоненты и сокращать сроки их внедрения, а также оснащать автомобили дополнительными опциями.