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ABW: цена белорусского кроссовера BelGee X50 будет такой же, как у Geely Coolray

Цена белорусского кроссовер BelGee X50 будет такой же, как у китайского кроссовера Geely Coolray, копией которого он является. Об этом сообщает ABW.by.

В Белоруссии назвали цены на кроссовер BelGee X50
© BelGee

Три доступные комплектации BelGee X50 полностью совпадают с таковыми у Coolray и имеют прежние названия (Standart, Comfort и Flagship). В зависимости от исполнения автомобиль стоит от 62,8 тыс. до 74 тыс. белорусских рублей (1,9-2,24 млн российских рублей в переводе).

На рынке Белоруссии кроссоверы BelGee X50 заменят оригинальные Geely Coolray, они отличаются только названием и шильдиками. Предприятие «БелДжи» приобрело у китайской компании расширенную лицензию, благодаря которой сможет применять локализованные компоненты и сокращать сроки их внедрения, а также оснащать автомобили дополнительными опциями.

Ранее в «БелДжи» объявили, что под брендом BelGee выйдут кроссоверы Geely Atlas Pro и седаны Geely Emgrand 7.

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