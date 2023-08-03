Дилеры «Москвича» в июле продали 2,1 тыс. автомобилей

В июле 2023 года дилеры российского автозавода «Москвич» продали 2,1 тыс. машин, что на 40% больше по сравнению с июнем этого года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
«В июле «Москвич» увеличил продажи более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем. За месяц мы продали 2,1 тыс. автомобилей, встали на учет более 1, 7 тыс. кроссоверов. Общий объем продаж за все время превысил планку в 6 тыс. машин», — говорится в сообщении.
Под именем «Москвич 3» в Москве выпускают китайский кроссовер Sehol X4 (JAC JS4), который изготавливается методом крупноузловой сборки. Модель оснащена бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м), автоматической или шестиступенчатой механической коробкой передач. Также выпускается электрическая версия модели мощностью 193 л.с. и с запасом хода 410 км.