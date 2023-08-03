Дилеры «Москвича» в июле продали 2,1 тыс. автомобилей

«В июле «Москвич» увеличил продажи более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем. За месяц мы продали 2,1 тыс. автомобилей, встали на учет более 1, 7 тыс. кроссоверов. Общий объем продаж за все время превысил планку в 6 тыс. машин», — говорится в сообщении.