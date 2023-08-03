Крошечный электрокар Corbin Sparrow выставили на продажу

Объявление о продаже необычного автомобиля появилось на площадке Cars and Bids. Владелец сразу указал, что автомобиль не на ходу, поэтому его стоимость составляет всего 6900 долларов, или чуть более 630 тысяч рублей по текущему курсу.

© Cars and Bids

Трехколесный Corbin Sparrow выпускали с 1999 по 2003 год. С 2005 года машину возродили под маркой Myers Motor. Всего было выпущено 300 таких малышек, что делает модель коллекционной ценностью, количество сохранившихся на сегодня экземпляров неизвестно.

Cars and Bids

Cars and Bids

Cars and Bids

Cars and Bids

Cars and Bids

Cars and Bids

Cars and Bids

Cars and Bids

Cars and Bids

Cars and Bids

Одноместная машинка имеет габариты 2438х1219х1448 миллиметров и колесную базу 1829 миллиметров. Таким образом, он еще компактнее Smart ForTwo. Миниатюрный автомобиль оснащен полноценный багажник, электрическими стеклоподъемниками и аудиосистемой с CD-проигрывателем.

Микроэлектромобиль имеет 26-сильный электромотор и блок батарей, который обеспечивает запас хода максимум 80 километров. Corbin Sparrow может разогнаться до 121 километров в час. Машинке с пробегом чуть больше 2700 километров сейчас требуется замена аккумулятора.