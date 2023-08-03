Приморскому автомобильному рынку придется подстроиться под санкции или умереть

C 9 августа Япония наносит чувствительный удар российскому, а в первую очередь - приморскому автомобильному рынку. Из-за новых санкций запрещено ввозить в Россию гибриды, электрокары и, главное, автомобили с объёмом двигателя более 1,9 литра. Схема ввоза авто полностью изменится, и какой она будет - на данный момент неясно.

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Японский Минфин приводит статистику. По итогам первой половины 2023 года транспортные средства заняли около 60% всего объёма экспорта из Японии в Россию. Почти 2 миллиарда долларов составила совокупная сумма всех авто, ввезенных из Японии в Россию за прошлый год. По меркам российского рынка сумма очень серьезная.

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Под запретом отныне, например, и «Приус» - популярный по всей стране. Основной удар придётся на россиян со средним достатком, которые планировали покупку японского масс-маркета. Тем не менее, какое-то время рынок поживет. Эксперты говорят, что уже ввезенных машин пока достаточно, однако что будет дальше - туман.

«На Дальнем Востоке есть запасы уже ввезённых машин. Они немаленькие, этот вторичный рынок может сам по себе какое-то время пожить. Но и они будут искать пути обхода и найдут их. Это постоянная история. Ведь для этого региона ввоз японских праворулек не только импорт, но и большое число рабочих мест», — поясняет Auto.ru эксперт и автор телеграм-канала carintrade Павел Карин.

Оживший было на перегруженных подержанными японками судах «Зеленый угол», как и весь дальневосточный автопром, снова ждет стагнация. Владивосток вряд ли перестанет быть автостолицей страны, но удар придется выдержать серьезный. Таможня, перепродажа, оформление документов - десятки тысяч горожан завязаны на бизнесе, в который каждая сторона намеревается вставить палки в колеса. То повышение пошлин, а теперь - «привет» от импортера.

Также в экспертном сообществе говорится о каналах параллельного импорта - тот же дружественный Кыргызстан. Но в этом случае вероятно появление нового хаба уже на западе страны либо в Сибири в обход Владивостока. Впрочем, приморская столица ориентируется быстро, и вариантом «выживания» для автомобильных дельцов станет поворот в Китай. Только за год импорт авто из Китая вырос более чем в четыре раза. По итогам мая 2023 года китайские автомобили заняли 75,2% во всём импорте новых авто в Россию. Такие данные приводит Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП).

По данным таможенной статистики КНР, в денежном выражении экспорт легковых машин в Россию за период в пять месяцев вырос в 5,2 раза, до $3,6 млрд. «Зеленый угол» и другие автогонки могут окраситься в «красные» цвета Поднебесной без особых репутационных потерь - такова уж генеральная линия автопрома в новой экономической и политической реальности. Но и на это потребуется время.

Японские санкции однозначно приведут к подорожанию практически всех категорий авто. Они и без санкций Японии вырастут на 290 процентов из-за утилизационного сбора.

По мнению Карина, авторынок страны ждет остановка. Не растеряются и российские производители - они уже «под шумок» задрали цены на недавно оживший «Москвич». В целом правительство хоть и стимулирует производство машин в России, но и эти бренды в итоге всё равно повысят цены, хотя автомобили не прибавят в качестве и безопасности.