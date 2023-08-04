Депутат и юрист объяснили, могут ли видеорегистраторы оказаться вне закона

Законность видеорегистраторов не может быть поставлена под сомнение. Об этом в комментарии "РГ" заявил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"), комментируя вызвавшее споры постановление кабмина.

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Ранее правительство России своим постановлением внесло изменения в существующий порядок допуска транспортных средств к эксплуатации. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Они вызвали дискуссию относительно правомерности использования видеорегистраторов. Ведь, на первый взгляд, их нельзя будет устанавливать на лобовое стекло.

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В постановлении правительства "О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" нет ни слова о запрете видеорегистраторов, заявил Толмачев. Согласно документу, запрещается эксплуатация автомобиля, если "установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла)".

"Очевидно, что видеорегистраторы не запрещены, - резюмировал парламентарий. - Речь идет о недопустимости ограничения обзора в ряде зон обзора и полях обзорности".

При этом он обратил внимание, что если видеорегистратор будет размещен на лобовом стекле так, что будет мешать обзору, конечно, это будет нарушением.

"Крепите видеорегистратор как можно ближе к середине верхнего края лобового стекла - и ездите без нарушений", - посоветовал Толмачев.

Ситуацию также разъяснил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Он обратил внимание на то, что, в отличие от предыдущей редакции, теперь в документе прописаны исключения.

"Речь идет о зеркалах заднего вида, стеклоочистителях, радиоантеннах и устройствах обогрева лобового стекла. Многие посчитали, что отсутствие в перечне исключений видеорегистраторов автоматически причисляет их к запрещенным предметам, - объяснил он. - На самом деле, это не так".

По словам юриста, в техническом регламенте Таможенного союза перечислены критерии, относящиеся к обзорности с места водителя. В техрегламенте лобовое стекло поделено на зоны, часть из которых всегда должна быть свободной от любых предметов, на другие места запрет не распространяется. Поэтому при проведении работ в установочном центре рекомендуется заранее распечатать схему зон лобового стекла и передать ее установщикам.