Электрическая версия УАЗ Профи пойдет на экспорт

Как сообщает издание SPEEDME.RU, новый электрический грузовик, собранный на базе УАЗа Профи в РФ и носящий название EVM Pro, отправится на экспорт. Об это рассказала глава стартапа «ЕМ Мануфэкчуринг Ру» Илья Рашкин.

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Он отметил, что после саммита «Россия — Африка» и после Экономического форума, прошедшего в Питере, число запросов на экспорт только растет. В настоящее время существует 10 государств, которые ожидают поставок.