Электрическая версия УАЗ Профи пойдет на экспорт

Электрическую версию УАЗ Профи будут экспортировать в другие страны
Как сообщает издание SPEEDME.RU, новый электрический грузовик, собранный на базе УАЗа Профи в РФ и носящий название EVM Pro, отправится на экспорт. Об это рассказала глава стартапа «ЕМ Мануфэкчуринг Ру» Илья Рашкин.
Он отметил, что после саммита «Россия — Африка» и после Экономического форума, прошедшего в Питере, число запросов на экспорт только растет. В настоящее время существует 10 государств, которые ожидают поставок.
По словам эксперта, выходить на иностранный рынок мы сможем только с полностью законченным и качественным продуктом. Именно поэтому для начала стоит наладить послепродажное обслуживание в других странах.