В России подорожал седан Kaiyi E5

Как выяснила "Российская газета", марка Kaiyi подняла цены на единственную модель, которую продает в России - седан E5.

Если раньше комплектация Luxury стоила 2 035 000 рублей, то сейчас обойдется минимум 2 115 000 рублей (+80 тысяч рублей). Что касается версии Luxury +, то и она подорожала - с 2 076 000 рублей до 2 160 000 рублей (+84 000 рублей).

Напомним, в список стандартного оснащения Kaiyi E5 входят: мультимедиа с дисплеем 10,25 дюйма, аудиосистема с шестью динамиками, система камер кругового обзора, задние датчики парковки, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, бесключевой доступ, круиз-контроль, беспроводная зарядка, люк с электроприводом, полностью светодиодная оптика, датчик света, 17-дюймовые диски.

У более дорогого исполнения установлена цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов, зимний пакет дополнен подогревами форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса.

В августе на рынке должен появиться Kaiyi E5 в еще одной комплектации - самой бюджетной.