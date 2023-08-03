Внедорожник Toyota Grand Highlander встал на конвейер

На заводе в Южной Индиане стартовало производство кроссовера Grand Highlander. Компания Toyota Motor официально представила автомобиль в начале 2023 года. В случае отсутствия каких-либо сбоев новый трехрядный пассажирский автомобиль ввезут в дилерские центры в течение нескольких недель, сообщает Speedme.ru.

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Grand Highlander может с комфортом перевозить до восьми пассажиров.

Всего представлены три варианта двигателей на выбор. Два из них являются гибридными.

Так, предусмотрен 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель (неэлектрифицированный) с турбонаддувом мощностью 265 лошадиных сил. Он доступен в комплектациях XLE, Limited или Platinum.

Гибридной версии дадут 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель без турбонаддува мощностью 245 л.с. Hybrid Max оснащен 2,4-литровым турбодвигателем с электрификацией, мощность увеличивается до 362 л.с.