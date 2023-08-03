В Россию за месяц поставлено китайских автомобилей более чем на 1 млрд долларов

Импорт китайских автомобилей в Россию в июне по отношению к маю выросли на четверть, пишет "Прайм" со ссылкой на данные китайской таможни. Сумма поставок впервые превысила один миллиард долларов.

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В июне из Китая в Россию было импортировано легковых автомобилей на 1,027 млрд долларов. В мае 2023 года сумма была скромнее - 809,4 млн долларов. Прошлый рекорд принадлежал апрелю, когда объёмы достигли 976,9 млн долларов.

За первое полугодие в Россию из Китая поставлено легковых машин на 4,6 миллиарда долларов. Это в 6,4 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года.