К 2026 году Toyota модернизирует линейку водородных автомобилей

К 2026 году Toyota модернизирует свою линейку водородных автомобилей
Toyota планирует выпустить на рынок новое поколение водородных топливных элементов через три года, что должно сделать водородные автомобили дешевле в производстве, проще в обслуживании и с большим запасом хода на бензобаке.
Главный вопрос, который остается без ответа, — будут ли затронуты легкие легковые автомобили, такие как Toyota Mirai. В пресс-релизе основное внимание уделяется отрасли коммерческого транспорта.
Чтобы минимизировать эксплуатационные расходы, автопроизводитель планирует запустить собственное производство водорода в Японии и Таиланде. Отечественный промышленный комплекс будет использовать электролиз для извлечения водорода, а таиландский будет перерабатывать газ из биоотходов.
В результате ожидается, что массивы топливных элементов в водородных автомобилях Toyota будут стоить вдвое меньше, чем текущие конструкции, предлагая на 20% больше запаса хода на один бак и дешевле в обслуживании.