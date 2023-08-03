К 2026 году Toyota модернизирует линейку водородных автомобилей

Toyota планирует выпустить на рынок новое поколение водородных топливных элементов через три года, что должно сделать водородные автомобили дешевле в производстве, проще в обслуживании и с большим запасом хода на бензобаке.

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Главный вопрос, который остается без ответа, — будут ли затронуты легкие легковые автомобили, такие как Toyota Mirai. В пресс-релизе основное внимание уделяется отрасли коммерческого транспорта.

Чтобы минимизировать эксплуатационные расходы, автопроизводитель планирует запустить собственное производство водорода в Японии и Таиланде. Отечественный промышленный комплекс будет использовать электролиз для извлечения водорода, а таиландский будет перерабатывать газ из биоотходов.