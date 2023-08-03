Новые минивэны Ford Transit Custom поступили в продажу в России

В России в продаже появились минивэны Ford Transit Custom 2023 года выпуска. Как сообщает «Газета.Ru», предложения от дилеров появились на онлайн-площадках.

В Петрозаводске в продаже появился автомобиль с 2,0-литровым мотором мощностью 170 л.с., автоматической трансмиссией и передним приводом за 6,5 млн рублей. В салоне установлены белые кожаные кресла, экран медиасистемы для пассажиров. Машина оснащена камерами заднего вида.

В Крыму продавец предлагает Transit Custom в версии Extreme Edition — его стоимость составляет 6,3 млн рублей. Автомобиль оснащен более мощным 2,0-литровым двигателем, который выдает до 220 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом. Экстерьер машины украшен спортивным обвесом, а салон отделан коричневой кожей.