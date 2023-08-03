Subaru представит новый кроссовер в 2025 году

Японская автомобильная компания Subaru в сотрудничестве с концерном Toyota готовит новый трехрядный электрический кроссовер. Об этом сообщает insideevs.com.

Новая модель Subaru будет выпускаться на заводе Toyota в Кентукки (США). Для этого площадку модернизируют и оснастят новым оборудованием. Вместе с этой моделью предприятие наладит производство еще двух электромобилей – Toyota bZ5X и Lexus TZ.