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Subaru вместе с Toyota разработает новый трехрядный кроссовер

Японская автомобильная компания Subaru в сотрудничестве с концерном Toyota готовит новый трехрядный электрический кроссовер. Об этом сообщает insideevs.com.

Subaru представит новый кроссовер в 2025 году
© globallookpress.com

Новая модель Subaru будет выпускаться на заводе Toyota в Кентукки (США). Для этого площадку модернизируют и оснастят новым оборудованием. Вместе с этой моделью предприятие наладит производство еще двух электромобилей – Toyota bZ5X и Lexus TZ.

По предварительным данным, премьера трехрядного кроссовера состоится в 2025 году. Название модели и подробные технические данные будут опубликованы ближе к началу выпуска.

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